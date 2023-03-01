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Gaimin Gladiators и Entity сыграют в полуфинале верхней сетки на Lima Major 2023

Gaimin Gladiators и Entity сыграют в полуфинале верхней сетки на Lima Major 2023
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Европейские команды Gaimin Gladiators и Entity Gaming выиграли свои первые матчи в стадии плей-офф Lima Major 2023 — первого топ-турнира сезона по Dota 2.

«Гладиаторы» уверенно победили китайскую Team Aster со счётом 2:0. Несмотря на трудности в начальной игре, GG на обеих картах лучше действовали в мид-гейме и перехватывали инициативу.

Dota 2. The Lima Major 2023. 1/4 финала (верхняя сетка)
28 февраля 2023, вторник. 18:10 МСК
Gaimin Gladiators
Окончен
2 : 0
Team Aster

В другом четвертьфинале Entity победила хозяев турнира, Evil Geniuses. Европейский коллектив оказывал давление на соперника с первых минут, и хотя не спешил закончить игру, смог уверенно реализовать заработанное преимущество.

Dota 2. The Lima Major 2023. 1/4 финала (верхняя сетка)
28 февраля 2023, вторник. 23:30 МСК
Entity
Окончен
2 : 0
Evil Geniuses

2 марта две европейские команды встретятся в полуфинале верхней сетки. Напомним, что в составах обоих коллективах есть игроки из России — за GG выступает Антон DyrachYO Шкредов, а за Entity играет Владислав Kataomi` Семёнов.

The Lima Major 2023 по Dota 2 проходит с 22 февраля по 5 марта. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс. и 1900 рейтинговых очков Dota Pro Circuit.

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