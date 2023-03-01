На мэйджоре по Dota 2 стартуют матчи на вылет! Расписание игр на 1 марта
Поделиться
1 марта продолжится стадия плей-офф Lima Major 2023, первого глобального чемпионата нового сезона по Dota 2, который проходит в столице Перу.
Сегодня состоятся три матча в нижней сетке. Победители попадут в топ-8, заработав минимум по $ 12,5 тыс. и 100 очков DPC-рейтинга. Проигравшие покинут турнир без каких-либо призовых.
Расписание матчей Lima Major 2023 — плей-офф, день 2:
- 19:00. Team Aster (Китай) — Tundra Esports (Европа);
- 22:00. Evil Geniuses (Перу) — beastcoast (Перу);
- 1:00. PSG.LGD (Китай) — Team Spirit (Россия).
Начало матчей указано по московскому времени.
The Lima Major 2023 по Dota 2 проходит с 22 февраля по 5 марта. Команды разыгрывают $ 500 тыс. и 1900 рейтинговых очков Dota Pro Circuit.
Комментарии
- 1 марта 2023
-
11:41
-
11:15
-
11:00
-
10:47
-
10:17
-
09:44
-
09:03
-
08:45
-
02:28
-
01:20
- 28 февраля 2023
-
23:26
-
22:48
-
22:33
-
22:10
-
21:05
-
20:36
-
20:16
-
20:13
-
19:55
-
19:45
-
19:23
-
19:10
-
18:58
-
18:46
-
18:17
-
17:52
-
17:23
-
16:57
-
16:31
-
16:06
-
15:33
-
15:24
-
15:09
-
14:58
-
14:52
Партнерский контент