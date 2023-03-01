На мэйджоре по Dota 2 стартуют матчи на вылет! Расписание игр на 1 марта

1 марта продолжится стадия плей-офф Lima Major 2023, первого глобального чемпионата нового сезона по Dota 2, который проходит в столице Перу.

Сегодня состоятся три матча в нижней сетке. Победители попадут в топ-8, заработав минимум по $ 12,5 тыс. и 100 очков DPC-рейтинга. Проигравшие покинут турнир без каких-либо призовых.

Расписание матчей Lima Major 2023 — плей-офф, день 2:

19:00. Team Aster (Китай) — Tundra Esports (Европа);

22:00. Evil Geniuses (Перу) — beastcoast (Перу);

1:00. PSG.LGD (Китай) — Team Spirit (Россия).

Начало матчей указано по московскому времени.

The Lima Major 2023 по Dota 2 проходит с 22 февраля по 5 марта. Команды разыгрывают $ 500 тыс. и 1900 рейтинговых очков Dota Pro Circuit.