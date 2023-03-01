Глава Xbox Спенсер рассказал о разработке Fable и о том, во что играет в последнее время
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Во время посещения Лондона глава Xbox Фил Спенсер стал гостем канала Xbox On. У него взяли интервью на различные темы и, конечно, затронули сделку с Activision Blizzard.
Ещё Спенсер рассказал, во что играет прямо сейчас, и поразмышлял о предназначении и развитии искусственного интеллекта.
Главное из интервью Фила Спенсера
- В данный момент глава Xbox активно играет в Vampire Survivors и Hi-Fi Rush. Также Спенсер играет в стратегию Age of Empires 2.
- Когда спенсер путешествует, он берёт с собой Xbox Series S и портативный дисплей xScreen.
- Как отметил глава Xbox, он активно следит за разработкой перезапуска Fable, поскольку прикладывал свою руку к созданию оригинальной Fable ещё в 2004 году.
- Во время обсуждения сделки с Activision Blizzard Спенсер в очередной раз отметил намерения компании сделать Call of Duty доступной для большего числа игроков.
- Скоро Спенсер планирует посетить офис Ninja Theory, чтобы посмотреть на разработку Hellblade 2.
- В скором времени Спенсер с командой будет обсуждать летнее шоу, которое Microsoft приготовила на июнь.
- Microsoft активно сотрудничает с различными инженерами, чтобы понять, как лучше применять ИИ в видеоиграх и других сферах.
Видео доступно на YouTube-канале Xbox On. Права на видео принадлежат Xbox On.
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