Глава Xbox Спенсер рассказал о разработке Fable и о том, во что играет в последнее время

Во время посещения Лондона глава Xbox Фил Спенсер стал гостем канала Xbox On. У него взяли интервью на различные темы и, конечно, затронули сделку с Activision Blizzard.

Ещё Спенсер рассказал, во что играет прямо сейчас, и поразмышлял о предназначении и развитии искусственного интеллекта.

Главное из интервью Фила Спенсера

В данный момент глава Xbox активно играет в Vampire Survivors и Hi-Fi Rush. Также Спенсер играет в стратегию Age of Empires 2.

Когда спенсер путешествует, он берёт с собой Xbox Series S и портативный дисплей xScreen.

Как отметил глава Xbox, он активно следит за разработкой перезапуска Fable, поскольку прикладывал свою руку к созданию оригинальной Fable ещё в 2004 году.

Во время обсуждения сделки с Activision Blizzard Спенсер в очередной раз отметил намерения компании сделать Call of Duty доступной для большего числа игроков.

Скоро Спенсер планирует посетить офис Ninja Theory, чтобы посмотреть на разработку Hellblade 2.

В скором времени Спенсер с командой будет обсуждать летнее шоу, которое Microsoft приготовила на июнь.

Microsoft активно сотрудничает с различными инженерами, чтобы понять, как лучше применять ИИ в видеоиграх и других сферах.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox On. Права на видео принадлежат Xbox On.