Видео: Дженна Ортега и Одри Плаза на SAG Awards устроили настоящее шоу

26 февраля состоялась церемония награждения Гильдии киноактёров США. Звезда подростково-мистического шоу «Уэнсдей» Дженна Ортега и Одри Плаза («Парки и зоны отдыха») вручили статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме или сериале.

Обе девушки «отыграли» на сцене своих невозмутимых, забавных и харизматичных героинь. Ортега — Уэнсдей Аддамс из «Уэнсдей», а Одри — Эйприл Ладгейт из «Парки и зоны отдыха». Они в шутку изобразили недовольство тем, что их поставили в дуэт.

Мы должны найти людей, которые сделали это. И проклянуть их семьи, а потом наблюдать, как несчастья преследуют их род в течении следующих семи поколений.

Дженна Ортега и Одри Плаза на церемонии награждения Гильдии киноактёров США

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат The Hollywood Reporter.

Фанаты обеих актрис и зрители остались довольны их перфомансом. А фотограф Грег Уильямс запечатлел, как артистки дурачились за кулисами.

Дженна Ортега и Одри Плаза за кулисами церемонии награждения Гильдии киноактёров США

Фото: Соцсети Грега Уильяма

К сожалению, премию Дженна Ортега не получила, а Одри в актёрском составе сериала «Белый лотос» удостоилась этой важной награды.