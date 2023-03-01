Видео: Дженна Ортега и Одри Плаза на SAG Awards устроили настоящее шоу

26 февраля состоялась церемония награждения Гильдии киноактёров США. Звезда подростково-мистического шоу «Уэнсдей» Дженна Ортега и Одри Плаза («Парки и зоны отдыха») вручили статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме или сериале.
Обе девушки «отыграли» на сцене своих невозмутимых, забавных и харизматичных героинь. Ортега — Уэнсдей Аддамс из «Уэнсдей», а Одри — Эйприл Ладгейт из «Парки и зоны отдыха». Они в шутку изобразили недовольство тем, что их поставили в дуэт.
Мы должны найти людей, которые сделали это. И проклянуть их семьи, а потом наблюдать, как несчастья преследуют их род в течении следующих семи поколений.
Дженна Ортега и Одри Плаза на церемонии награждения Гильдии киноактёров США
Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат The Hollywood Reporter.
Фанаты обеих актрис и зрители остались довольны их перфомансом. А фотограф Грег Уильямс запечатлел, как артистки дурачились за кулисами.
Дженна Ортега и Одри Плаза за кулисами церемонии награждения Гильдии киноактёров США
Фото: Соцсети Грега Уильяма
К сожалению, премию Дженна Ортега не получила, а Одри в актёрском составе сериала «Белый лотос» удостоилась этой важной награды.
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