Для Half-Life: Alyx представили русскую озвучку. Она выйдет уже весной
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Студия GamesVoice презентовала трейлер русской озвучки нашумевшей Half-Life: Alyx. Релиз перевода намечен на эту весну, но точную дату авторы назначат позже. Проект заказал команде частный спонсор в начале года. Большая часть персонажей уже записана.
Мы постарались подойти к реализации проекта со всей любовью к франшизе и прислушались к пожеланиям фанатов Half-Life. Некоторые актёры вернулись к своим прежним ролям ради вас!
Трейлер русской озвучки Half-Life: Alyx
Видео доступно на YouTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат Valve.
Актёры озвучания Half-Life: Alyx
- Анна Киселёва — Аликс Вэнс.
- Дмитрий Филимонов — Рассел.
- Александр Груздев — Илай Вэнс.
- Владислав Копп — Гэри.
- Никита Прозоровский — G-Man.
- Михаил Мартьянов — Ларри.
- Жанна Никонова — Голос Патруля Альянса.
GamesVoice недавно собрала необходимую сумму на озвучку игры Hogwarts Legacy. Студия выпустила первый видеодневник, посвящённый этой большой и трудоёмкой работе.
GamesVoice пока не может назвать точные сроки релиза озвучки. Она точно не выйдет через пару недель, да и через два месяца её ждать тоже не стоит, потому что работа действительно объёмная.
Новость по темеЭнтузиасты начали работу над русской озвучкой Hogwarts Legacy
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