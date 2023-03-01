Для Half-Life: Alyx представили русскую озвучку. Она выйдет уже весной

Студия GamesVoice презентовала трейлер русской озвучки нашумевшей Half-Life: Alyx. Релиз перевода намечен на эту весну, но точную дату авторы назначат позже. Проект заказал команде частный спонсор в начале года. Большая часть персонажей уже записана.

Мы постарались подойти к реализации проекта со всей любовью к франшизе и прислушались к пожеланиям фанатов Half-Life. Некоторые актёры вернулись к своим прежним ролям ради вас!

Трейлер русской озвучки Half-Life: Alyx

Видео доступно на YouTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат Valve.

Актёры озвучания Half-Life: Alyx

Анна Киселёва — Аликс Вэнс.

Дмитрий Филимонов — Рассел.

Александр Груздев — Илай Вэнс.

Владислав Копп — Гэри.

Никита Прозоровский — G-Man.

Михаил Мартьянов — Ларри.

Жанна Никонова — Голос Патруля Альянса.

GamesVoice недавно собрала необходимую сумму на озвучку игры Hogwarts Legacy. Студия выпустила первый видеодневник, посвящённый этой большой и трудоёмкой работе.

GamesVoice пока не может назвать точные сроки релиза озвучки. Она точно не выйдет через пару недель, да и через два месяца её ждать тоже не стоит, потому что работа действительно объёмная.