Энтузиасты начали работу над русской озвучкой Hogwarts Legacy

GamesVoice недавно собрала необходимую сумму на озвучку игры Hogwarts Legacy. А сегодня студия выпустила первый видеодневник, посвящённый этой большой и трудоёмкой работе.

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Первый дневник русской озвучки Hogwarts Legacy

Видео доступно на YouTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат GamesVoice.

Профессиональная актриса дубляжа, режиссёр и часть команды GamesVoice Алёна Андронова рассказала, на что пойдут собранные средства. По словам Алёны, озвучка игр масштаба Hogwarts Leacy обычно делается огромными командами, поэтому для российской студии озвучки это действительно вызов.

На первом этапе авторы озвучки уже занимаются укладкой переведённого текста. Укладка — это разбивка фактуры под «смыки» персонажей — так называют движения рта героев. Важно, чтобы голос попадал под эмоции и интонационные паузы.

После укладки текста создаётся отдельная таблица для записи каждого актёра. В ней все реплики для каждого артиста, а также необходимые видеоматериалы и описания. Сейчас команда также начала кастинг актёров. Студия решила выбрать на главные роли кого-то из молодых и не очень известных.

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GamesVoice пока не может назвать точные сроки релиза озвучки. По словам Алёны, она точно не выйдет через пару недель, да и через два месяца её ждать не стоит. Потому что работа действительно объёмная.