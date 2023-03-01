Sony выпустит лимитированную коллекцию PS5 от звезды НБА Леброна Джеймса

Форвард «Лейкерс» и лучший игрок НБА Леброн Джеймс выпустит ограниченную серию дизайнерских сменных панелей для PlayStation 5, а также геймпад DualSense. На них — легендарные фразы спортсмена.
Леброн давно играет на консолях PlayStation. Поэтому он без проблем согласился на сотрудничество с Sony. Сменные панели и DualSense в его дизайне будут продаваться ограниченным тиражом в нескольких странах. Точная дата старта продаж неизвестна.
До сих пор не верится, что ребёнок из Акрона, выросший на играх, может создать нечто подобное. Разработать обложку для консоли и контроллера PlayStation, которая отдаёт дань уважения к моим ученикам и к тому, откуда мы родом, — это очень круто.
Леброн верит, что его дизайн для PS5 вдохновит игроков на PlayStation 5 и его преданных фанатов.
Сменные панели и DualSense в дизайне Леброна Джеймса
Фото: Sony
DualSense в дизайне Леброна Джеймса
Известный инсайдер Джефф Грабб сообщил, что Sony приберегла свои крупные анонсы и демонстрацию больших игр на грядущий PlayStation Showcase, который должен пройти перед летней выставкой E3 2023. Грабб отмечает, что на ивенте компания презентует проекты, которые изначально планировала показать ещё осенью 2022-го, но тогда разработчики не были к этому готовы.
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