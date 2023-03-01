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В США могут полностью заблокировать TikTok

В США могут полностью заблокировать TikTok
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Как сообщает издание Reuters, большинство членов Комитета палаты представителей по иностранным делам конгресса США поддержали законопроект, позволяющий президенту Джозефу Байдену запретить TikTok в стране. Сейчас документ направлен на голосование в палату представителей. Если его одобрят и там, то судьба сервиса в США будет зависеть от главы государства.

Как считают авторы законопроекта, TikTok нужно запретить в США, поскольку власти Китая могут использовать данные пользователей в своих политических целях против американского народа. Кроме того, упоминается и необходимость защиты граждан от угроз со стороны других враждебных государств.

При этом далеко не все согласны с потенциальной блокировкой сервиса. Категорически против выступил американский союз гражданских свобод — в ведомстве отмечают, что это посягательство на свободу слова в США.

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