HellRaisers вылетела с Lima Major 2023 по Dota 2

Российский состав HellRaisers по Dota 2 проиграл Talon Esports из Таиланда в первом раунде нижней сетки Lima Major 2023.
Матч завершился со счётом 2:0 в пользу азиатского коллектива. По итогу HR завершила выступления на турнире, заняв 9–12-е место. Российской команде не удалось войти в число призёров турнира.
Talon Esports сыграют свой следующий матч завтра, 3 марта, в 21:00 по мск, соперником станет другая российская команда — Team Spirit.
Сегодняшняя же программа продолжится после небольшой паузы полуфиналами верхней сетки: Gaimin Gladiators — Entity и Shopify Rebellion — Team Liquid.
The Lima Major 2023 по Dota 2 проходит с 22 февраля по 5 марта в столице Перу. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс. и 1900 рейтинговых очков Dota Pro Circuit.
- 2 марта 2023
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