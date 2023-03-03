Стартовали съёмки сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом

Начались съёмки «Пингвина» — спин-оффа «Бэтмена» Мэтта Ривза. Знаменитого криминального авторитета Освальда Кобблпота, как и в картине Ривза, играет Колин Фаррелл.
О начале съёмок стало известно благодаря художнику-постановщику Калине Ивановой. На днях она опубликовала в соцсетях фотографию со съёмочной площадки — пол с символом сторон света.
Первый день съёмок «Пингвина» не за горами. Только компас может сказать нам, в каком направлении мы движемся к Готэму. Мои губы на замке…
Фото: Соцсети Калины Ивановой
Инсайдер Джефф Снайдер, который не раз раскрывал уникальную информацию о голливудских блокбастерах, заявил, что Роберт Паттинсон сыграет в сериале про Пингвина. По его словам, Паттинсон точно появится в одном из восьми эпизодов в виде Бэтмена или Брюса Уэйна.
Ранее исполнитель роли Пингвина Колин Фаррелл рассказал, что сюжет сериала стартует через неделю после событий фильма «Бэтмен». Он прочитал сценарий первой серии, и сюжет его поразил.
- 3 марта 2023
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