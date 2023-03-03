Авторы GTA Online до сих пор не верят в невероятный успех игры

Осенью GTA Online, как и GTA 5, отметит 10 лет. Ведущий дизайнер проекта Крис Белл и его дизайн-директор Скотт Бутчард в честь скорого юбилея дали интервью GamesRadar. В беседе с журналистами они признались, что не верили в успех онлайн-экшена, а также в то, его популярность с годами будет только расти.

По словам Бутчарда, в начале работы над GTA Online он и его команда только осваивались, но опыт в разработке они в итоге получили колоссальный и ценный. Он также отметил, что обратная связь фанатов сильно им помогла. Многие предложенные геймерами идеи были успешно реализованы разработчиками.

Мне кажется, что когда мы начинали, то и представить себе не могли, что через 10 лет всё ещё будем продолжать. Мы совершенно не ожидали такого успеха GTA Online.

В этом году Rockstar Games планирует выпустить для GTA Online несколько обновлений. Что они првинесут в игру, пока неизвестно.