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Представлены реалистичные фигурки роботов-близняшек из Atomic Heart

Представлены реалистичные фигурки роботов-близняшек из Atomic Heart
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Компания GreenLeaf Studio представила фигурки знаменитых близняшек и холодильника Элеоноры из Atomic Heart. Модели можно приобрести поодиночке, парой или полным набором.

Роботы-девушки выполнены в масштабе 1:6. Рост каждой составляет 39,4 см, ширина — 16 см, длина — 19,2 см. Холодильник Элеонора при этом оснащена голосовым модулем на выбор: на английском или китайском языке.

Фигурки с балеринами поступят в продажу в четвёртом квартале 2023 года по цене в $ 219 (около 16,5 тыс. рублей). Пара роботов обойдётся в $ 379 (около 29 тыс. рублей), а на полный комплект с холодильником придётся потратить $ 509 (около 38,5 тыс. рублей). Приобрести модельки можно на сайте Fanaticanimestore через систему Paypal.

Фото

Фото: GreenLeaf Studio

Фото: GreenLeaf Studio

Фото: GreenLeaf Studio

Фото: GreenLeaf Studio

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