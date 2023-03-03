Видео: блогер Wylsacom прорекламировал Atomic Heart в своём фирменном стиле

Известный техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom) снялся в необычной рекламе Atomic Heart. Он перевоплотился в советского учёного и в своём фирменном стиле сделал обзор на прототип перчатки ХРАЗ с искусственным интеллектом.

Перчатку ему дали в коробке, Wylsacom её распаковал так же, как он распаковывает смартфоны и различную электронику на своём YouTube-канале. Он заявил, что ХРАЗ очень удобно сидит на руке, заряжать её не нужно и при этом можно мочить. По словам блогера, через некоторое время она становится продолжением руки пользователя, а в быту она просто незаменима.

Реклама прототипа перчатки ХРАЗ из Atomic Heart

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Mundfish.

Atomic Heart вышла 21 февраля на ПК и консолях. В России экшен стал эксклюзивом платформы VK Play.