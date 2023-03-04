В Dota 2 добавили мини-ивент, связанный с новым героем Muerta

Обновление клиента Dota 2 добавило в игру отсылку на персонажа Muerta — он был анонсирован на The International 2022 и должен выйти вместе с патчем 7.33 уже 6 марта.
Во время матча в магазине теперь доступен бесплатный предмет Forebearer's Fortune. Если его купят все 10 игроков, то у них в инвентаре появится другой предмет — Ofrenda Shovel (Лопата подношений). С её помощью можно искать на карте подношения — в чате будут появляться подсказки о направлении.
Если найти его и отнести к одной из статуй Муэрты на краях карты, игрок получит предмет Mercy & Grace. Он выпускает пулю, наносящую 300 урона и замедляющую на 100% на 0,5 секунды. Пассивно предмет даёт +100% к урону заклинаниями, но отнимает 70% здоровья.
Видео доступно на YouTube-канале Finargot Dota 2. Права на видео принадлежат Finargot.
Судя по всему, позже Mercy & Grace будет одной из способностей нового персонажа. Кроме того, в игре появились файлы озвучки Муэрты.
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