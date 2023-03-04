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Инсайдеры: fng может в четвёртый раз в карьере перейти в Virtus.pro

Инсайдеры: fng может в четвёртый раз в карьере перейти в Virtus.pro
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27-летний белорусский саппорт Артём fng Баршак может вновь присоединиться к составу Virtus.pro по Dota 2. Об этом одновременно сообщили инсайдер «Пинта тёмного» и комментатор Maelstorm.

Судя по всему, игрок заменит в основном составе капитана Андрея Dukalis Куропаткина. Если это произойдёт, это будет четвёртый переход fng в российский клуб: в 2014 году он выступал за второй состав Virtus.pro Polar, затем представлял клуб в 2015 и 2016 годах, а на The International 2022 занимал должность главного тренера.

Ранее предполагалось, что перед второй частью сезона команда также заменит керри — главным претендентом на место Александра krylat Крылатова называется Илья Kiritych Ульянов из Nemiga Gaming.

Возможный состав Virtus.pro на Dota Pro Circuit 2023 Tour 2:

  • Илья Kiritych Ульянов;
  • Илья Squad1x Кувалдин;
  • Евгений Noticed Игнатенко;
  • Олег sayuw Каленбет;
  • Андрей Dukalis Куропаткин.
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