Инсайдеры: fng может в четвёртый раз в карьере перейти в Virtus.pro
Поделиться
27-летний белорусский саппорт Артём fng Баршак может вновь присоединиться к составу Virtus.pro по Dota 2. Об этом одновременно сообщили инсайдер «Пинта тёмного» и комментатор Maelstorm.
Судя по всему, игрок заменит в основном составе капитана Андрея Dukalis Куропаткина. Если это произойдёт, это будет четвёртый переход fng в российский клуб: в 2014 году он выступал за второй состав Virtus.pro Polar, затем представлял клуб в 2015 и 2016 годах, а на The International 2022 занимал должность главного тренера.
Ранее предполагалось, что перед второй частью сезона команда также заменит керри — главным претендентом на место Александра krylat Крылатова называется Илья Kiritych Ульянов из Nemiga Gaming.
Возможный состав Virtus.pro на Dota Pro Circuit 2023 Tour 2:
- Илья Kiritych Ульянов;
- Илья Squad1x Кувалдин;
- Евгений Noticed Игнатенко;
- Олег sayuw Каленбет;
- Андрей Dukalis Куропаткин.
Комментарии
- 4 марта 2023
-
20:34
-
18:49
-
18:21
-
17:53
-
17:16
-
16:36
-
16:00
-
15:25
-
15:00
-
14:22
-
13:48
-
13:39
-
13:25
-
13:04
-
12:37
-
02:09
-
02:02
-
01:37
-
01:12
- 3 марта 2023
-
23:33
-
22:14
-
22:01
-
21:29
-
21:04
-
20:39
-
20:19
-
20:15
-
19:41
-
19:18
-
18:43
-
18:06
-
17:41
-
17:14
-
16:35
-
16:07
Партнерский контент