Gaimin Gladiators с Дурачьё вышли в гранд-финал Lima Major 2023 по Dota 2
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Европейская команда Gaimin Gladiators, за которую выступает российский керри Антон DyrachYO Шкредов, победила в финале верхней сетки Lima Major 2023 по Dota 2 в Перу.
Матч с Team Liquid завершился со счётом 2:0 — напомним, за «всадников» выступал аналитик команды Jabbz, который заменяет внезапно заболевшего Boxi. Тот вынужден был срочно вылететь домой, в Швецию.
В конце второй карты Дурачьё оформил буйство, убив всех соперников в ходе одного сражения.
Видео доступно на Twitch-канале betboom_ru. Права на видео принадлежат FISSURE.
Завтра Gaimin Gladiators разыграет титул чемпиона первого мэйджора сезона с победителем верхней сетки — им станет или Team Liquid, или победитель матча между Evil Geniuses и Talon Esports.
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