В сеть слили фото и видео со съёмок «Джокера 2»
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В сети опубликовали несколько фотографий и короткое видео со съёмок сиквела «Джокера» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях. На фото можно увидеть самого Феникса в образе Джокера на улицах атмосферного и грязного Готэма.
Фотографии со съёмок «Джокера: Безумие на двоих»
Видео со съёмок «Джокера: Безумие на двоих»
Вторая часть франшизы получила название «Джокер: Безумие на двоих». Фильм выступит продолжением картины 2019 года и расскажет о знакомстве Джокера со своей возлюбленной, Харли Квинн. Фильм не входит в основную киновселенную DC Джеймса Ганна и развивается самостоятельно.
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Лента выйдет 4 октября 2024 года. В ролях: Хоакин Феникс, Леди Гага, Брендан Глисон, Кэтрин Кинер, Джейкоб Лофленд и Зази Битц.
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