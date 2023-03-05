В сеть слили фото и видео со съёмок «Джокера 2»

В сети опубликовали несколько фотографий и короткое видео со съёмок сиквела «Джокера» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях. На фото можно увидеть самого Феникса в образе Джокера на улицах атмосферного и грязного Готэма.

Фотографии со съёмок «Джокера: Безумие на двоих»

Видео со съёмок «Джокера: Безумие на двоих»

Вторая часть франшизы получила название «Джокер: Безумие на двоих». Фильм выступит продолжением картины 2019 года и расскажет о знакомстве Джокера со своей возлюбленной, Харли Квинн. Фильм не входит в основную киновселенную DC Джеймса Ганна и развивается самостоятельно.

Лента выйдет 4 октября 2024 года. В ролях: Хоакин Феникс, Леди Гага, Брендан Глисон, Кэтрин Кинер, Джейкоб Лофленд и Зази Битц.