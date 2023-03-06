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Gaimin Gladiators стала чемпионом Lima Major 2023 по Dota 2 — итоги турнира

Gaimin Gladiators с Дурачьё разгромила Team Liquid в финале мейджора по Dota 2
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Европейская команда Gaimin Gladiators, за которую выступает российский керри Антон DyrachYO Шкредов, стала чемпионом Lima Major 2023 — первого из трёх мейджоров нового сезона по Dota 2.

В финальной серии коллектив Дурачьё одержал разгромную победу над Team Liquid, которая со вчерашнего дня выступала с вынужденной заменой. В результате «гладиаторы» в каждой игре лучше выглядели на линиях, активнее действовали в мид-гейме и уверенно побеждали — 3:0.

Dota 2. The Lima Major 2023. Гранд-финал
05 марта 2023, воскресенье. 23:45 МСК
Gaimin Gladiators
Окончен
3 : 0
Team Liquid

Итоги Lima Major 2023 по Dota 2:

  • Победитель: Gaimin Gladiators (Европа) — $ 200 тыс. + 400 DPC-очков;
  • 2 место: Team Liquid (Швеция) — $ 100 тыс. + 350 DPC-очков;
  • 3 место: Talon Esports (Таиланд) — $ 75 тыс. + 300 DPC-очков;
  • 4 место: Shopify Rebellion (Сев. Америка) — $ 50 тыс. + 250 DPC-очков;
  • 5-6 место: Entity (Европа) и Evil Geniuses (Перу) — по $ 25 тыс. + 200 DPC-очков;
  • 7-8 место: Team Spirit (Россия) и Team Aster (Китай) — $ 12,5 тыс. + 100 DPC-очков;
  • 9-12 место: HellRaisers (Россия), PSG.LGD (Китай), beastcoast (Перу) и Tundra Esports (Европа);
  • 13-18 место: EHOME, Knights (обе — Китай), Geek Slate, Execration (Филиппины), TSM (Сев. Америка), BetBoom Team (Россия.
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