Gaimin Gladiators с Дурачьё разгромила Team Liquid в финале мейджора по Dota 2

Европейская команда Gaimin Gladiators, за которую выступает российский керри Антон DyrachYO Шкредов, стала чемпионом Lima Major 2023 — первого из трёх мейджоров нового сезона по Dota 2.

В финальной серии коллектив Дурачьё одержал разгромную победу над Team Liquid, которая со вчерашнего дня выступала с вынужденной заменой. В результате «гладиаторы» в каждой игре лучше выглядели на линиях, активнее действовали в мид-гейме и уверенно побеждали — 3:0.

Итоги Lima Major 2023 по Dota 2: