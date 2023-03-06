Капитан и тренер состава OG по Dota 2 поменялись ролями

Киберспортивный клуб OG сообщил об изменениях в составе по Dota 2. Перед второй частью сезона Dota Pro Circuit 2023 ростер команды покинул капитан Михаил Misha Агатов.

При этом Миша останется в OG и перейдёт на роль тренера, а вместо него на пятой позиции будет играть другой россиянин — Евгений Chuvash Макаров, который ранее был наставником коллектива.

Ранее Чуваш уже заменял Мишу на ESL One Malaysia в августе 2022 года (тогда капитан OG не смог получить визу), и тот турнир европейская команда выиграла.

Обновлённый состав OG по Dota 2:

Артем Yuragi Голубев;

Божидар bzm Богданов;

Дмитрий DM Дорохин;

Томми Taiga Ле;

Евгений Chuvash Макаров;

Михаил Misha Агатов (тренер).

В 1-м туре Dota Pro Circuit 2023 OG заняла лишь пятое место в европейской региональной лиге и не смогла пройти на LIma Major 2023.