Восьмой эпизод The Last of Us очень напряжён. Это сущий кошмар для героев

Первый сезон «Одних из нас» вышел на финишную прямую. Ставки только растут: в новом эпизоде герои попали в сущий кошмар. Что именно с ними случилось?

Где смотреть восьмую серию The Last of Us

В мире сериал показывает HBO. В России официальных трансляций нет.

Что случилось в восьмой серии The Last of Us

В начале эпизода показывают большую общину. Люди сидят в забегаловке и слушают проповедь лидера. Он цитирует священные писания и говорит, что бог всегда поможет нуждающемуся. Всех отвлекает рыдающая девушка, которая потеряла отца. Она спрашивает, когда похоронят папу, но проповедник отвечает, что земля мёрзлая и нужно дождаться весны.

На выходе священник общается с помощником и спрашивает, не утратила ли паства веру. Всё-таки последние полгода были тяжёлыми. Затем он выясняет, что еды осталось максимум на пару недель. Зато в округе видели оленя, за которым и отправляются персонажи.

Джеймса сыграл Трой Бейкер, Джоэл из игры Фото: HBO

В это время Элли поит и кормит Джоэла. Еды почти нет, поэтому она идёт на охоту. Подстрелить кролика не удалось, но рядом ходит олень. Увы, после меткого выстрела зверь убегает, оставляя за собой лужи крови.

Первыми мёртвое животное находят лидер паствы Дэвид и его помощник Джеймс. Они хотят забрать оленя — вот только Элли уже целится в них из винтовки. Бедолаги рассказывают, что в их общине много голодных людей, и они охотно обменяют мясо на что-нибудь полезное.

Девушка просит лекарства от инфекции, и Джеймс отправляется за пенициллином. Чтобы не стоять на морозе, Элли и Дэвид идут в укрытие, разводят костёр и болтают о жизни. Лидер говорит, что после апокалипсиса обрёл бога. До этого он учил математике, а теперь стал священником и собрал паству, которая за ним идёт.

Поначалу Дэвид кажется отличным парнем Фото: HBO

Диалог складывается отлично, но затем Дэвид говорит, что каждое событие в жизни имеет смысл. Например, он отправил четырёх людей за припасами в соседний город. По дороге они встретили безумного мужчину и девочку — в итоге в лагерь вернулись не все. Дэвид догадывается, что это были Элли и Джоэл.

Героиня напрягается и берётся за винтовку, но сзади к ней уже подобрался Джеймс. Дэвид велит не стрелять: он зовёт новую знакомую в общину и велит отдать лекарства, когда та отказывается. Джеймс явно хочет убить девочку, однако слушается лидера. Элли спокойно возвращается к Джоэлу и вкалывает ему лекарство.

Элли снова спасает Джоэлу жизнь Фото: HBO

Дэвид приносит оленя в лагерь. Он говорит, что утром мужчины отправятся за Элли, найдут убийцу их друга и призовут к ответу. Потерявшая отца девочка требует уничтожить виновных, но Дэвид бьёт её по лицу. Он называет себя новым отцом бедняжки и не позволяет себя перебивать.

Утром Элли делает напарнику ещё один укол, а потом выходит на улицу и замечает группу вооружённых людей. Она пытается разбудить Джоэла, но тот ещё в беспамятстве. Девочка оставляет герою нож и отвлекает рыскающих по территории бойцов.

Элли скачет на лошади, но Джеймс убивает животное из винтовки. Героиня валится на землю и теряет сознание. Джеймс почти убивает Элли, однако Дэвид снова за неё вступается. Он велит всем разбиться на две группы: одна понесёт девочку и лошадь на базу, а остальные найдут и покарают Джоэла.

Сбежать от негодяев не удалось Фото: HBO

Героиня приходит в себя в камере. Дэвид говорит ей много сладких слов и предлагает вместе превратить жизнь в рай. Он видит в Элли себя: она такая же жестокая, умная и преданная. Вот только девочке не нравятся эти речи.

Вскоре она замечает под одним из столов человеческое ухо. Как раз в этот момент Дэвид приносит обед и признаётся, что в общине едят людей. Об этом знают всего несколько человек. Лидеру стыдно, однако он всего лишь заботится об общине. Он протягивает Элли руку, но та ломает Дэвиду палец.

Дэвид напрягает Фото: HBO

В это время люди Дэвида ищут Джоэла. Один из них находит место, где герой залечивал раны. Вот только Джоэл уже немного оправился: он набрасывается на врага со спины и режет его ножом. Затем он ловит ещё двух бойцов, связывает их и пытает. Они рассказывают, где искать Элли, но герой всё равно жестоко всех убивает.

Дэвид и Джеймс достают Элли из камеры, кладут её на стол и явно собираются сделать обедом. В процессе девочка кусает пастыря и признаётся, что заражена. Дэвид смотрит на укус на её руке и не знает, что думать. Элли пользуется моментом, отбирает клинок, убивает Джеймса и бежит.

Она прячется в забегаловке, но Дэвид уже идёт. Девочка достаёт из камина полено и бросает его в злодея. В итоге бар начинает полыхать. Дэвид ищет девочку, приговаривает, что скоро преподаст ей урок, а затем пропускает удар кухонным ножом. Он всё ещё держится и набрасывается на Элли. Девочка лишь чудом выхватывает нож и наносит негодяю десятки брутальных ударов.

Затем она выходит из горящего бара, встречает Джоэла и обнимается с другом. Герои воссоединились и уходят.

Максимально драматичная сцена Фото: HBO

Впечатления от восьмой серии The Last of Us

Восьмой эпизод практически полностью копирует игру. Авторы сохранили и диалоги, и общую сюжетную канву. Разве что о жизни общины раньше узнавали из записок, а теперь быт показывают. Впрочем, смотреть серию будет интересно даже тем, кто много раз проходил оригинал. Секрет в бесподобной актёрской игре.

С ролями справляются все. Взять хотя бы Дэвида, который быстро и убедительно проходит путь от доброго святоши до поехавшего тирана. Хотя круче всех снова зажигает Белла Рамзи. Финал, где она жестоко рубит злодея на кусочки, претендует на титул самой эмоциональной сцены сериала. Актриса отлично отыгрывает отчаяние, ярость и истерику.

Белла Рамзи снова великолепна Фото: HBO

А вот за отсутствие экшена авторов стоит пожурить. Сражения с заражёнными в очередной раз вырезали, хотя они были уместными. В игре драка Элли и Дэвида с монстрами сближала персонажей, поэтому разлад становился ещё эмоциональнее.

В остальном серия великолепна. Сценарий всё ещё мощный, напряжение зашкаливает, а актёры выкладываются на полную.

Дэвид напрягает Фото: HBO

Трейлер финальной девятой серии

Похоже, в финале сезона герои доберутся до «Цикад». Однако трейлер намекает, что полностью копировать концовку игры авторы не станут. Что произойдёт в последнем эпизоде сезона? Узнаем 13 марта.

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO.

Казалось бы, первый эпизод «Одних из нас» показали совсем недавно. Удивительно, что история уже близится к завершению. Скорее бы наступил следующий понедельник!