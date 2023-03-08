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Фото: Дженна Ортега в самых странных и необычных образах для журнала Elle

Фото: Дженна Ортега в самых странных и необычных образах для журнала Elle
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Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега снялась в яркой креативной фотосессии для журнала Elle. В ней Дженна предстала в различных фантастических образах, основой которых послужили модельные платья стоимостью гораздо выше $ 1 тыс.

Дженна Ортега в фотосессии для журнала Elle

Фото: Felix Cooper/Elle

Фото: Felix Cooper/Elle

Фото: Felix Cooper/Elle

Фото: Felix Cooper/Elle

Фото: Felix Cooper/Elle

Фото: Felix Cooper/Elle

Фото: Felix Cooper/Elle

Фото: Felix Cooper/Elle

Фото: Felix Cooper/Elle

Фото: Felix Cooper/Elle

Фото: Felix Cooper/Elle

Фото: Felix Cooper/Elle

Фото: Felix Cooper/Elle

Недавно Дженна Ортега на подкасте Armchair Expert рассказала о своей работе над шоу. По словам Ортеги, прямо во время съёмочного процесса она увлечённо вносила корректировки в сценарий, чтобы сделать свою героиню лучше.

Как отметила девушка, в какой-то момент она поняла, что рассуждает о сценарии и о своём персонаже не с профессиональной точки зрения. В определённые моменты это даже доставляло некоторые проблемы сценаристам сериала.

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