«Как можно просить деньги за эту халтуру?» Игроки недовольны обновлённой The Outer Worlds

До релиза добралась обновлённая версия ролевого экшена The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition. Судя по всему, авторы не смогли достойно поработать над ремастером, поскольку ПК-версию проекта разгромили в пух и прах.

В Steam у неё всего 18% положительных отзывов. В основном геймеры жалуются на ужасную оптимизацию. Даже игроки с мощными ПК испытывают проблемы с проектом. Жалуются на падающую частоту кадров, баги, статтеры (подтормаживания) и многое другое.

Притом претензии имеются и у геймеров на консолях, но их меньше, чем у владельцев ПК. Некоторая часть аудитории возмущена тем, что за такой простенький ремастер авторы умудряются просить деньги.

Фото: Steam

Объективно и по факту — оптимизации нет, нет вообще. 12900K и RTX 3090 в 2K-разрешении выдают совсем смешные FPS даже после игры с настройками, описывать даже не имеет смысла. Ждём килограмма патчей, если таковые вообще будут. Но игра очень хороша, конечно.

Нет оптимизации от слова «совсем». Нет переноса сохранений с оригинала. Ждём патчи. А пока смело проходим мимо.

Очень странно для студии, которая выпускала хорошие игры с хорошей оптимизацией, выпустить данный непонятный патч с ужасной оптимизацией. Не спорю, сделали всё красиво, но на ультрах очень сильные просадки с 20–80 FPS. Непонятно, как такое можно было выпустить и особенно просить с людей деньги за такую халтуру.

Вероятно, авторы исправят многочисленные проблемы и улучшат оптимизацию, но пока они никак не отреагировали. The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.