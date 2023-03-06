Издатель предпринимает важные шаги для спасения своей главной серии.

Ubisoft делает сразу 12 новых Assassin's Creed. От Японии и Европы до Индии и ацтеков

Пока у Ubisoft очень сложные времена компания делает повышенную ставку на свои ключевые бренды. В первую очередь на Assassin's Creed. Совсем недавно стало известно, что сейчас французский издатель работает сразу над 12 играми — и это только те, про которые мы хоть что-то знаем.

По данным инсайдеров, Ubisoft хочет вернуться к ежегодному выпуску новых Assassin's Creed, но теперь это будут совершенно разные игры — через год после традиционной части фанатов ожидает спин-офф со ставкой на кооператив или соревновательный мультиплеер.

Мы решили разобраться, что ждёт поклонников Assassin's Creed в ближайшие годы.

Assassin’s Creed Mirage

Дата выхода: август 2023 года.

Возвращение к классическому геймплею Assassin's Creed — чуть ли не вольный ремейк самой первой Assassin's Creed. События разворачиваются в Багдаде, районы которого разделены между собой и должны ощущаться совершенно иначе.

Геймплейно обещают вернуться к истокам, поэтому ожидается ставка на уникальные убийства целей.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Assassin's Creed Nexus 1 и 2 (рабочее название)

Дата выхода: сентябрь 2023 года.

Большая VR-игра для шлема Quest 2, в рамках которой игрокам дадут сыграть за героев прошлых частей Assassin's Creed. Среди них Эцио (AC2), Коннор (AC3), Хэйтем (AC3), Кассандра («Одиссея»). Про геймплей известно немного, но открытого мира не будет — ожидаются линейные уровни.

Ubisoft очень довольна игрой и уже начинает работу над продолжением.

Assassin's Creed 2 Фото: Ubisoft

Assassin's Creed Infinity

Дата выхода: осень 2024 года.

Про «Инфинити» никто ничего не знает. Ubisoft представила проект в роли «связывающего звена» всех новых частей Assassin's Creed, но никакой конкретикой не поделилась.

Предполагается, что в AC Infinity переместят всю сюжетную линию современности, тогда как сами игры будут полностью посвящены историческим событиям, исключив любые отвлечения в «настоящем». Но как в итоге это будет работать, неизвестно, запуск ожидается вместе со следующей игрой…

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Assassin's Creed: RED (рабочее название)

Дата выхода: осень 2024 года.

Духовная наследница Assassin's Creed Odyssey от тех же разработчиков, события которой разворачиваются в Японии. Про игру известно немного, но издатель очень доволен проектом и рассчитывает выпустить его уже осенью 2024 года.

По данным инсайдеров, ожидаются два главных героя и, внезапно, опять ставка на скрытное прохождение. От «Одиссеи» ожидаются ролевые аспекты — диалоги, огромная карта, множество дополнительных активностей, система экипировки.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Assassin's Creed Invictus (рабочее название)

Дата выхода: осень 2025 года.

Пока самая интригующая игра. Это первая большая Assassin's Creed, которая создаётся со ставкой на мультиплеер, а за разработку отвечает команда For Honor — это уже интригует.

В AC Invictus не будет открытого мира, а вот играть, возможно, предстоит за протагонистов прошлых частей. Во время закрытой презентации проекта для журналистов показывали множество известных персонажей, среди которых Кассандра («Одиссея»), Эцио (AC2) и Эйвор («Вальгалла).

Assassin's Creed Фото: Ubisoft

Assassin’s Creed HEXE (рабочее название)

Дата выхода: осень 2026 года.

Новая игра Ubisoft Montreal, команды «Чёрного флага», «Истоков» и «Вальгаллы». Очередное переизобретение формулы Assassin's Creed.

Это точно не будет новая «150-часовая» Assassin's Creed в духе «Одиссеи» или «Вальгаллы». Наоборот, разработчики хотят придумать новую AC, поэтому и сеттинг выбрали необычный — Центральная Европа во времена охоты на ведьм. Это примерно XVI век.

Видео доступно на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Assassin’s Creed NEBULA (рабочее название)

Дата выхода: не раньше 2027 года.

Создатели Assassin's Creed Rogue из Ubisoft Sofia совсем недавно взялись за разработку новой игры в серии, события которой развернутся сразу в трёх разных сеттингах — Индия, ацтеки и Средиземноморье.

Assassin's Creed Chronicles: India Фото: Ubisoft

Assassin’s Creed RAID (рабочее название)

Дата выхода: неизвестно.

Китайская команда Ubisoft в Чэнду, Ubisoft Chengdu, работает над условно-бесплатной кооперативной игрой с героями Assassin's Creed. Деталей мало, но ожидается нечто в духе кооператива из Assassin's Creed Unity.

Assassin's Creed Unity Фото: Ubisoft

Assassin’s Creed ECHOES (рабочее название)

Дата выхода: неизвестно.

Ubisoft Annecy (Riders Republic, Steep) работает над мультиплеерной игрой с использованием облачных технологий Ubisoft. Никаких деталей.

Assassin's Creed Brotherhood Фото: Ubisoft

Assassin's Creed JADE (рабочее название)

Дата выхода: 2023-2024 год.

Мобильная игра про Древний Китай (215 год до нашей эры). Игрокам позволят создать собственного персонажа, а основная идея — перевести известный геймплей Assassin's Creed на iOS и Android. Экшен будет бесплатным, а основные наработки взяты из Assassin's Creed Odyssey.

Видео доступно на YouTube-канале AMARJI GAMING. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Assassin's Creed Netflix (рабочее название)

Дата выхода: неизвестно.

Ubisoft совместно с Netflix готовит сериал по мотивам Assassin's Creed, но вдобавок к этому компании работают над совместной мобильной игрой по франшизе. Про неё, впрочем, ничего не известно.

Логотип сериала Assassin's Creed для Netflix Фото: Ubisoft

Таков текущий план Ubisoft на развитие Assassin's Creed. Как вам — нравится идея компании отказаться от выпуска традиционных частей в пользу развития франшизы в абсолютно разные части, где даже основные игры серии будут значительно отличаться друг от друга?