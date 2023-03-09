Альянс и Орда впервые в World of Warcraft объединятся в гильдиях

Игроки Орды и Альянса в World of Warcraft смогут вступать в единые гильдии. Такого в истории игры никогда не было. Об этой возможности рассказала сама Blizzard. Она появится в знаменитой MMORPG после выхода масштабного обновления «Угли Нелтариона».
Первые детали совместных гильдий Орды и Альянса авторы раскроют после того, как Blizzard запустит тест-сервер апдейта 10.1. Сейчас представители Орды и Альянса могут играть совместно, проходя различные рейды и другие режимы. Но даже тут есть некоторые ограничения.
Точная дата выхода обновления «Угли Нелтариона» для World of Warcraft: Dragonflight пока держится в секрете. Апдейт добавит в игру локацию Пещеры Заралек, рейд Аберрус, Тёмное Горнило, обновлённую систему улучшений предметов и некоторые изменения интерфейса.
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