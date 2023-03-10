The Callisto Protocol получит новый режим, скины и анимации смерти 14 марта
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Разработчики хоррора The Callisto Protocol из студии Striking Distance объявили, что набор Contagion выйдет для игры 14 марта. С его выходом в тайтле появятся новые скины для Джейкоба, 14 свежих анимаций смерти и новый режим.
С режимом Contagion Mode игру можно будет усложнить: уменьшить количество получаемых ресурсов, сделать сильнее врагов и тому подобное. Позже в этом году авторы проекта должны выпустить сюжетное DLC и другие апдейты. О них станет известно позже.
Фото: Krafton
The Callisto Protocol — хоррор от создателя Dead Space Глена Скофилда. Игра вышла в декабре прошлого года и получила смешанные отзывы от большинства геймеров и критиков.
The Callisto Protocol доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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