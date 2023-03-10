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«Роскосмос» выпустит развивающую и образовательную стратегию

«Роскосмос» выпустит развивающую и образовательную стратегию
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Госкорпорация «Роскосмос» объявила о выпуске видеоигры «Космос – пространство будущего», посвящённой планам компании. Судя по всему, это будет развивающая и образовательная стратегия.

В игре можно будет управлять финансами, людьми, дорожной картой изобретений, строить внеземные базы, а ещё управлять реальной инфраструктурой отрасли, следить за достижениями и разработками! Потратить на создание игры планируют около 7,38 млн рублей.

Фото: Роскосмос

Под руководством инструкторов молодые специалисты от 13 до 35 лет смогут внести свой вклад в развитие игры.

Тестовая версия игры появится уже 12 апреля — в День космонавтики. А первая готовая версия проекта выйдет 1 сентября. Все разработанные элементы игры, а также сама игра будут опубликованы на цифровой платформе «Космиск.рус».

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