В демоверсии ремейка Resident Evil 4 нашли секретную сложность

Ночью вышла демоверсия ремейка Resident Evil 4, а за первые несколько часов игроки уже нашли первый большой секрет — «безумный» уровень сложности.

Судя по описанию, это определённый «вызов», созданный специально для демоверсии — в самой игре такой сложности не будет. Получить доступ к испытанию можно абсолютно случайно при нажатии «Новой игры». В один из моментов просто появляется следующее изображение:

Фото: Capcom

Приняв испытание, начнётся прохождение на новом уровне сложности. Чтобы в следующий раз получить доступ к этой сложности, придётся попробовать множество раз начинать демо заново, пока вновь не появится экран с испытанием.

Демо Resident Evil 4 не ограничено по времени — никакого таймера нет. Сама игра выйдет 24 марта на PS5, PS4, Xbox Series и ПК.