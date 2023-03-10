В демоверсии ремейка Resident Evil 4 нашли секретную сложность

Ночью вышла демоверсия ремейка Resident Evil 4, а за первые несколько часов игроки уже нашли первый большой секрет — «безумный» уровень сложности.
Судя по описанию, это определённый «вызов», созданный специально для демоверсии — в самой игре такой сложности не будет. Получить доступ к испытанию можно абсолютно случайно при нажатии «Новой игры». В один из моментов просто появляется следующее изображение:
Фото: Capcom
Приняв испытание, начнётся прохождение на новом уровне сложности. Чтобы в следующий раз получить доступ к этой сложности, придётся попробовать множество раз начинать демо заново, пока вновь не появится экран с испытанием.
Демо Resident Evil 4 не ограничено по времени — никакого таймера нет. Сама игра выйдет 24 марта на PS5, PS4, Xbox Series и ПК.
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