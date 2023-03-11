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RAMZES666 снова в одной команде с Solo. Российский керри перешёл в HellRaisers

Российский состав HellRaisers по Dota 2 перед началом второй части сезона Dota Pro Circuit 2023 подписал нового игрока на позицию керри — им стал Роман RAMZES666 Кушнарёв.

Таким образом, Рамзес воссоединился с капитаном Алексеем Solo Березиным, вместе с которым выступал за «золотой» состав Virtus.pro с 2016 по 2019 годы.

Клуб представил нового игрока с помощью известного мема про певцов Боку и Жоку.

Фото: HellRaisers

Состав HellRaisers на Dota Pro Circuit 2023: Tour 2:

Роман RAMZES666 Кушнарёв;

Глеб kiyotaka Зырянов;

Матвей MieRo Васюнин;

Владислав Antares Кертман;

Алексей Solo Березин.

Последней командой, за которую выступал RAMZES666, была Darkside — в прошлом DPC-сезоне она заняла шестое место в региональной лиге для русскоязычных команд.