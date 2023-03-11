RAMZES666 снова в одной команде с Solo. Российский керри перешёл в HellRaisers
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Российский состав HellRaisers по Dota 2 перед началом второй части сезона Dota Pro Circuit 2023 подписал нового игрока на позицию керри — им стал Роман RAMZES666 Кушнарёв.
Таким образом, Рамзес воссоединился с капитаном Алексеем Solo Березиным, вместе с которым выступал за «золотой» состав Virtus.pro с 2016 по 2019 годы.
Клуб представил нового игрока с помощью известного мема про певцов Боку и Жоку.
Фото: HellRaisers
Состав HellRaisers на Dota Pro Circuit 2023: Tour 2:
- Роман RAMZES666 Кушнарёв;
- Глеб kiyotaka Зырянов;
- Матвей MieRo Васюнин;
- Владислав Antares Кертман;
- Алексей Solo Березин.
Последней командой, за которую выступал RAMZES666, была Darkside — в прошлом DPC-сезоне она заняла шестое место в региональной лиге для русскоязычных команд.
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