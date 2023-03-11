Atomic Heart назвали успешной, поэтому Atomic Heart 2 уже в планах

Mundfish уже думает о выпуске второй части Atomic Heart. Авторы рассказали блогерю Алексею Макаренкову, что «с очень большой вероятностью игре быть», но официально сиквел пока не анонсировали.

Atomic Heart 2 уже планируется и с большой долей вероятности игре быть.

Алексей Макаренков — о сиквеле Atomic Heart

Видео доступно на YouTube-канале «Алексей Макаренков». Права на видео принадлежат Алексею Макаренкову.

Макаренков отметил, что подобный ответ — явный признак того, что первая Atomic Heart уже неплохо продалась. Студия при этом точные данные о продажах не раскрыла. В этом месяце Mundfish начала активную работу над четырьмя дополнениями для боевика, который авторы анонсировали ранее. Когда они начнут разрабатывать вторую часть, пока неизвестно.

По заверению источников Макаренкова, VK Play уже отбила все вложенные в продвижение и продажи игры средства. Инсайдеры тоже предпочли не раскрывать точные цифры.

О планах выпустить сиквел Atomic Heart студия объявляла ещё в 2021 году. Боевик недавно попал в топ-10 самых скачиваемых игр февраля на PlayStation 5. Боевик в эстетике СССР будущего занял девятое место в чартах Европы и Америки.