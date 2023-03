Atomic Heart и Hogwarts Legacy — в топе самых популярных игр февраля на PS5

В феврале этого года Hogwarts Legacy стала самой загружаемой игрой на PlayStation 5 в Европе и США. Статистикой поделилась Sony — компания опубликовала списки самых популярных игр в магазине PS Store.

В топ-10 самых скачиваемых игр февраля попала и нашумевшая Atomic Heart от Mundfish. Боевик в эстетике СССР будущего занял девятое место в чартах Европы и Америки. А лидером топов на PS4 стала вторая номерная часть The Last of Us.

Топ-10 самых скачиваемых игр на PS5 в США и Канаде (февраль)

Hogwarts Legacy. NBA 2K23. Grand Theft Auto 5. Madden NFL 23. Call of Duty: Modern Warfare 2. The Last of Us (ремейк). FIFA 23. Dead Space (ремейк). Atomic Heart. Wild Hearts.

Топ-10 самых скачиваемых игр на PS5 в Европе (февраль)

Hogwarts Legacy. Grand Theft Auto 5. Football Manager 2023. FIFA 23. Call of Duty: Modern Warfare 2. NBA 2K23. The Last of Us (ремейк). Gran Turismo 7. Atomic Heart. It Takes Two.

Топ-10 самых скачиваемых игр на PS4 в США и Канаде (февраль)

The Last of Us 2. Minecraft. NBA 2K23. Red Dead Redemption 2. Madden NFL 23. Call of Duty: Modern Warfare 2. Grand Theft Auto 5. The Forest. The Last of Us (ремастер). FIFA 23.

Топ-10 самых скачиваемых игр на PS4 в Европе (февраль)

The Last of Us 2. Minecraft. The Forest. FIFA 23. Red Dead Redemption 2. Grand Theft Auto 5. The Last of Us (ремастер). NBA 2K23. Mafia 2: Definitive Edition. Call of Duty: Modern Warfare 2.