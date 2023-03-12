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Автор ремейка Silent Hill 2 верит в Konami

Автор ремейка Silent Hill 2 вступился за Konami
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Генеральный директор Bloomber Team Пётр Бабиено, команда которого отвечает за разработку ремейка Silent Hill 2, не до конца понимает, почему фанаты серии и других игр ненавидят Konami. Но он уверен, что японская студия скоро вернёт доверие аудитории.

Конечно, те люди, которые сейчас трудятся в Konami, не могут рассказать вам все подробности, но я полагаю, что они понимают, как работают игры. Они пришли из компаний, которые создали ряд отличных проектов. И я понимаю, что люди злятся на Konami за то, что было в прошлом, но я хотел бы сказать — дайте им время, потому что они знают, что делают.

Релиз ремейка Silent Hill 2 состоится на ПК и PS5. Вероятно, тайтл заглянет и на другие платформы. Konami с партнёрами также трудится над несколькими новыми играми хоррор-цикла.

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