Культовая Silent Hill громко возвращается! Все детали про три игры, сериал и фильм

Полночь четверга, 20 октября, стала самой неспокойной, горячей и местами даже страшной для всех тех, кто неравнодушен к играм серии Silent Hill. Итак, да, свершилось: больше никаких слухов, инсайдов и утечек, теперь всё официально.

Нам показали аж целых пять новых Silent Hill — желанный ремейк, прямое продолжение, нетривиальное ответвление, интерактивный сериал и новый фильм.

Ремейк Silent Hill 2

Главным анонсом стал ремейк Silent Hill 2. Психологическому хоррору в прошлом году исполнилось 20 лет, поэтому настало время осовременить его.

Помимо очевидных графических наворотов, сменится и перспектива — теперь наблюдать за событиями предстоит от третьего лица, как в ремейках Resident Evil. Боевую систему также переработали с нуля, сделав её куда современнее.

За разработку проекта отвечает польская студия Bloober Team, у которой за плечами спорный бэкграунд. Тут есть и успешные хорроры, такие как Layers of Fear и Observer, так и куда более спорные Blair Witch и The Medium. Но команде помогают ветераны франшизы:

художник Масахиро Ито, придумавший внешний вид Пирамидоголового;

композитор Акира Ямаока, автор культовых композиций франшизы.

Ремейк создают на Unreal Engine 5, и разработчики используют многие особенности нового движка — в первую очередь глобальное освещение Lumen и геометрию объектов через Nanite. Проект создают исключительно под новые консоли, благодаря чему, например, весь мир будет загружаться моментально.

Сначала ремейк Silent Hill 2 выйдет на PS5 и ПК, а через 12 месяцев после релиза игра сможет появиться на других платформах (то есть на Xbox Series). Дату сейчас умалчивают, но у проекта уже есть системные требования, поэтому рассчитываем на премьеру в течение года (а то и куда раньше).

Скриншоты ремейка Silent Hill 2

Новость по теме Раскрыты полные системные требования ремейка Silent Hill 2

Silent Hill f

А «Эф» — самый интересный анонс презентации. Это новая полноценная Silent Hill, события которой неожиданно развернутся не в очередном американском туманном городке, а в Японии 60-х годов прошлого века. Впервые «Тихий холм» окажется на родном континенте.

Сценаристом выступает Ryuukishi07, создатель франшизы «Когда плачут цикады», что моментально отправляет новинку на верх списка ожидаемых игр. За историю точно можно не переживать. Дизайнером существ и персонажей занимается некий или некая kera. Мы пытались найти что-то про него/неё, но так и не смогли.

Silent Hill f расскажет полностью новую историю, которая развернётся в 1960-х годах в Японии. Мир будет красивыми, но и ужасающим.

За разработку отвечает интернациональная студия NeoBards. За пять лет существования она помогала Capcom с разработкой Resident Evil и переносила Onumisha и Devil May Cry на современные платформы. Вдобавок команда занималась разработкой сетевых RE: Resistance и RE:Verse.

Ни даты выхода, ни платформ не назвали.

Silent Hill: Townfall

Экспериментальная игра от небольшой студии No Code, ранее отметившаяся отличными Stories Untold и Observation. Продюсированием занимается крутой инди-издатель Annapurta Interactive совместно с Konami, поэтому шансы получить нетривиальную и отличную игру здесь как никогда велики.

К сожалению, кроме очень уж туманного тизера подробностями не поделились. Ни платформ, ни даты выхода.

Silent Hill: Ascension

«Восхождение» — интерактивный сериал, который планируют показывать круглосуточно, а игроки каким-то образом смогут влиять на события. В разработке принимают участие сразу четыре студии: Bad Robot Джей Джей Абрамса, Behaviour Interactive (Dead by Daylight), Genvid и dj2 Entertainment.

Создатели обещают абсолютно новые впечатления, но при этом не планируют уходить далеко от первоисточника. Первый тизер намекает, что нас ждёт нечто в духе скринлайф — когда бóльшая часть событий происходит на экране телефона, компьютера или планшета. Формат стал особенно популярен во время пандемии.

Запуск шоу планируют в 2023 году.

Return to Silent Hill («Возвращение в Сайлент Хилл»)

Новый фильм Кристофа Гана — режиссёра оригинального «Сайлент Хилл» (2006). На этот раз он решил адаптировать сюжет второй игры, пообещав осовременить культовую франшизу и ввести в неё новых монстров.

На презентации много говорили о примерных темах экранизации, отмечая, что Silent Hill 2 служила источником вдохновения, но она не будет один в один пересказывать игру. Для Гана очень важно найти идеальный баланс — рассказать интересную историю в формате полуторачасового фильма, при этом сохранив степень погружения первоисточника. Также подтвердили возвращение Пирамидоголового!

Ремейк Silent Hill 2 частично появился из-за начала работы над фильмом. Оба проекта маркетингово взаимосвязаны — по факту они должны вернуть бренд из небытия.

Видео со всеми анонсами Silent Hill. Включите звук

В итоге

Туманный город «Тихий холм», мы снова встретимся с тобой спустя годы напряжённых ожиданий, сотни фейковых сливов и десятки фантастических инсайдов. Итак:

ремейк Silent Hill 2 — да;

новая большая Silent Hill — да;

новая экспериментальная часть (Townfall) — тоже да;

интерактивный сериал Silent Hill: Ascension — да;

экранизация Silent Hill 2 — это вообще фантазия наяву.

О чём ещё можно было мечтать! Обязательно пишите в комментарии — чего ждёте больше всего?