Жорж Милославский из «Иван Васильевич меняет профессию» попал в Skyrim
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Автор YouTube-канала «Рыжая шевелюра» отправил в мир игры Skyrim ещё двух персонажей культовой советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию» — Жоржа Милославского и Шпака.
В видео вор Жорж обносит замок Солитьюда, а Шпак традиционно жалуется на то, что у него украли магнитофон, камеру и замшевый пиджак… три пиджака.
Жорж Милославский в Skyrim
Видео доступно на YouTube-канале «Рыжая шевелюра». Права на видео принадлежат «Рыжая шевелюра».
Автор YouTube-канала «Рыжая Шевелюра» ранее отправил в Skyrim Ивана Грозного из знаменитой советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию». В ролике персонаж любуется просторами игрового мира, в общении с NPC кидая свои фирменные фразы вроде «Повинен в смерти!», «Да ты, я вижу, холоп, не уймёшься» и другие.
Новость по теме«Красота то какая, лепота!» Иван Васильевич посетил Skyrim
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