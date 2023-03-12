Жорж Милославский из «Иван Васильевич меняет профессию» попал в Skyrim

Автор YouTube-канала «Рыжая шевелюра» отправил в мир игры Skyrim ещё двух персонажей культовой советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию» — Жоржа Милославского и Шпака.

В видео вор Жорж обносит замок Солитьюда, а Шпак традиционно жалуется на то, что у него украли магнитофон, камеру и замшевый пиджак… три пиджака.

Жорж Милославский в Skyrim

Видео доступно на YouTube-канале «Рыжая шевелюра». Права на видео принадлежат «Рыжая шевелюра».

Автор YouTube-канала «Рыжая Шевелюра» ранее отправил в Skyrim Ивана Грозного из знаменитой советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию». В ролике персонаж любуется просторами игрового мира, в общении с NPC кидая свои фирменные фразы вроде «Повинен в смерти!», «Да ты, я вижу, холоп, не уймёшься» и другие.