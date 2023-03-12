Новый состав NAVI выиграл матч открытия региональной лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 2

13 марта стартовала вторая часть профессионального сезона Dota Pro Circuit. Лучшие коллективы мира вновь сразятся в шести региональных лигах, чтобы разыграть места на глобальном The Berlin Major 2023.
Соревнования в Восточной Европе начала встреча нового состава Natus Vincere (экс-PuckChamp) и коллектива Darkside, который в межсезонье заменил керри и оффлейнера. Обе команды много ошибались и показали не лучшую игру, но «рождённые побеждать» в итоге смогли выиграть — 2:1.
Во второй серии дня One Move не без труда переиграла новичков сезона HYDRA с аналогичным счётом, порадовав зрителей ярким камбэком на первой карте.
Фото: Текущее положение команд
Региональные турниры Dota Pro Circuit 2023: Tour 2 закончатся 2 апреля, а через три недели три лучшие команды нашей лиги представят СНГ-регион на мэйджоре в Берлине.
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