Новый состав NAVI выиграл матч открытия региональной лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 2

13 марта стартовала вторая часть профессионального сезона Dota Pro Circuit. Лучшие коллективы мира вновь сразятся в шести региональных лигах, чтобы разыграть места на глобальном The Berlin Major 2023.

Соревнования в Восточной Европе начала встреча нового состава Natus Vincere (экс-PuckChamp) и коллектива Darkside, который в межсезонье заменил керри и оффлейнера. Обе команды много ошибались и показали не лучшую игру, но «рождённые побеждать» в итоге смогли выиграть — 2:1.

Во второй серии дня One Move не без труда переиграла новичков сезона HYDRA с аналогичным счётом, порадовав зрителей ярким камбэком на первой карте.

Фото: Текущее положение команд

Региональные турниры Dota Pro Circuit 2023: Tour 2 закончатся 2 апреля, а через три недели три лучшие команды нашей лиги представят СНГ-регион на мэйджоре в Берлине.