Создатель Mortal Kombat продолжает издеваться над фанатами файтинга

13 марта состоялась премьера финала первого сезона сериала The Last of Us. Большой фанат шоу и по совместительству создатель Mortal Kombat Эд Бун прокомментировал последнюю серию и заявил, что он полностью согласен с решением Джоэла.

В комментариях к нему пришли фанаты и предложили добавить в Mortal Kombat 12 Элли Уильямс из сериала. Сперва разработчик заявил, что не хотел бы видеть, как персонажи делают «Фаталити» на ней, а затем отшутился, что не понимает, о какой MK12 идёт речь.

Я не буду добавлять Элли в Mortal Kombat. Я не хочу видеть на ней «Фаталити». И что это за MK12, о чём вы говорите?

Ранее Эд Бун уже отшучивался на тему того, что ему удавалось скрывать разработку Mortal Kombat 12 всё это время. Однако всё изменилось, когда глава Warner Bros. DIscovery Дэвид Заслав просто взял и заявил, что новая часть культовой серии выйдет в этом году.