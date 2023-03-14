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Gaimin Gladiators с Дурачьё победила Liquid на старте нового тура Dota Pro Circuit

Команда Gaimin Gladiators, за которую выступает российский керри Антон DyrachYO Шкредов, выиграла у Team Liquid в ходе первого игрового дня европейской региональной лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 2.

Матч финалистов недавнего мейджора в Перу ожидался с большим интересом. Однако в первой игре Liquid взяли на редкость неудачный драфт, а во втором сете совершила слишком много ошибок в ранней стадии. Общее время матча едва перевалило за час — уверенная победа «гладиаторов» со счётом 2:0.

В других матчах дня действующие чемпионы мира Tundra одолели OG, а в дуэли новичков сильнее оказалась греческо-грузинская пятёрка Monaspa.

Текущее положение команд Фото: Liquipedia

Региональные лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 2 проходят с 12 марта по 2 апреля. Сильнейшие коллективы отправятся на глобальный мэйджор-турнир в Берлине.