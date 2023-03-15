Blizzard рассказала о преимуществах максимального издания Diablo 4

Blizzard выпустила свежий ролик, посвящённый Diablo 4. В нём авторы рассказали о преимуществах покупки максимального (Ultimate) издания. Фишек у него много.
Покупатели максимального издания получат доступ к Diablo 4 на четыре дня раньше, а ещё им сразу откроются 20 уровней боевого пропуска.
Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Blizzard.
Что ещё получат владельцы максимального издания игры?
- Две ездовые лошади с разными обликами
- Облик для Diablo 3, облик для Diablo 2: Resurrected
- Маунт для World of Warcraft
Если брать версию игры в турецком PS Store, то стандартный проект там стоит 1,2 тыс. лир (примерно 4,7 тыс. рублей), а за максимальное издание придётся заплатить 1,7 тыс. лир (примерно 6,7 тыс. рублей).
Фото: PS Store
Для предзаказавших игру открытая бета пройдёт с 17 по 20 марта, а все остальные смогут поиграть с 24 по 27 марта.
Diablo 4 выйдет 2 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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