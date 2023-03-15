Редчайший скин AK-47 в CS:GO купили за 12 млн рублей

Торговля скинами в Counter-Strike: Global Offensive для многих игроков стала настоящим способом заработка. А для некоторых геймеров это отличный способ потратить заработанные деньги.
Пару дней назад скин Wild Lotus для AK-47 с четырьмя наклейками Reason Holo с EMS One Katowice 2014, каждая из которых стоит около $ 40 тыс., купили за $ 160 тыс. Это одна из самых дорогих покупок в истории шутера. Покупателем стал китайский геймер-коллекционер.
В издании Dexerto отметили, что скин Wild Lotus с высочайшим качеством обойдётся всего в $ 10 тыс., но огромная цена обусловлена именно наклейками. На сам скин можно посмотреть ниже.
Фото: Valve
Несмотря на то, что это, безусловно, большая цена, самый дорогой скин для AK-47 всё ещё можно купить. Он стоит $ 400 тыс. долларов.
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