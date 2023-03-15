Для Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2 вышло обновление с новой картой и рейдом

Авторы Call of Duty Modern: Warfare 2 и Warzone 2 выпустили для игр межсезонное обновление второго сезона. Апдейт привнёс в боевики много нового контента.
В игре появился второй эпизод текущего рейда, в котором есть знаменитый капитан Прайс, но авторы советуют сначала пройти первый. Помимо этого, в Modern Warfare 2 добавили новую карту и несколько новых режимов и челленджей, за прохождение которых можно получить новые предметы для кастомизации.
Капитан Прайс во втором эпизоде текущего рейда Call of Duty: Modern Warfare 2
Фото: Activision
Все пушки получили небольшие правки баланса. Добавили и новую винтовку Tempus Torrent.
Новая винтовка Tempus Torrent
Фото: Activision
Авторы также сообщили, что апдейт исправил целый ряд технических проблем и технических ошибок. Ещё разработчики добавили в ПК-версию несколько дополнительных настроек. Помимо этого, теперь игроки могут присоединяться к матчам друзей и вставать в очередь в следующий бой, будучи в матче.
А с 16 по 20 марта мультиплеер Modern Warfare 2 станет бесплатным. Игроки смогут опробовать новую карту и ряд режимов, и ещё пройти первый эпизод рейда. Официально в России акция не действует. Больше информации об обновлении — на официальном сайте Call of Duty.
- 15 марта 2023
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