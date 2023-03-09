Call of Duty на Nintendo Switch будет отлично работать, уверяет Microsoft

В феврале Microsoft подписала с Nintendo контракт на десять лет. Он обязывает корпорацию выпускать свои игры, включая Call of Duty, на японской консоли. Американская компания недавно рассказала, как знаменитая серия шутеров будет работать на гибридных Nintendo Switch.

Новость по теме Microsoft согласилась выпускать Call of Duty на платформах Nintendo в течение 10 лет

Microsoft заявляет, что движок Warzone был «оптимизирован для работы на широком спектре аппаратных устройств», включая Xbox One и графические процессоры ПК 2015 года, которые предшествовали запуску Switch в 2017 году.

По заверению Microsoft, компания Activision имеет «долгую историю оптимизации игр для старого железа». Корпорация уверена, что методы, которые позволили перенести на гибридную консоль Apex Legends, Doom Eternal и Fortnite, могут быть использованы для переноса и игр серии Call of Duty.

Когда точно закроется сделка между Microsoft и Activision Blizzard на $ 68,7 млрд, до сих пор неизвестно. Недавно исполнительный вице-президент по корпоративным вопросам и коммерческий директор Activision Blizzard Лулу Ченг Месерви поделилась словами главы PlayStation Джима Райана на вопрос о сделке ActiBlizz и Microsoft.

По её словам, во время закрытой встречи с регуляторами Евросоюза Райан отметил, что ему не нужна сделка по Call of Duty, он хочет просто заблокировать слияние.