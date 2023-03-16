Сахарозу и Мику добавили в баннеры второй половины патча 3.5 для Genshin Impact

Разработчики Genshin Impact опубликовали содержание молитв события, которые станут доступны с 21 марта и до окончания патча 3.5 11 апреля.

Первый баннер позволит получить Шэнь Хэ, а также нового персонажа Мику или четырёхзвёздочных Сахарозу с Дионой. Во втором главным персонажем станет Камисато Аяка.

Фото: HoYoverse

Фото: HoYoverse

В последнем баннере станут доступно копьё «Усмиритель бед» (сигнатурное оружие Шэнь Хэ) и одноручный меч «Рассекающий туман» (лучший клинок для Аяки), а также пять предметов с редкостью четыре звезды — среди них катализатор «Вино и песни» и «Меч-колокол».

Фото: HoYoverse

Новый патч 3.6 для Genshin Impact выйдет 12 апреля. По информации инсайдеров, разработчики добавят в игру новую игровую область в пустыне, а также двух персонажей — Бай Чжу и Кавеха.