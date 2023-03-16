Авторы Dying Light работают над большой фэнтезийной игрой

Авторы серии зомби-экшенов Dying Light, студия Techland, уже работают над новым проектом — большой игрой в фэнтезийном сеттинге. Этой информацией поделился известный игровой аналитик Benji-Sales. Также он представил первый арт приключения.
Арт новой игры от авторов Dying Light
По заверению Benji-Sales, новая игра Techland ориентирована на сюжет. Он развернётся в огромном «экзотическом» мире, который будет открыт для свободного исследования. Точное название и примерная дата выхода проекта пока неизвестны.
В феврале Techland рассказала, как будет поддерживать Dying Light 2 на протяжении 2023 года. Для проекта готовится как новый контент, так и более мелкие улучшения. Все обновления сделают тайтл лучше.
В апреле игроков ждут улучшения боевой системы и физики, а также новые задания и возможность делать трансмогрификацию видов оружия. В июне авторы улучшат паркур и ночной геймплей. Позже в зомби-экшен добавят новые сюжетные задания и другой контент.
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