В Disco Elysium добавили режим коллажа и несколько секретных сцен
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Экзистенциальное ролевое приключение Disco Elysium получило обновление на ПК. Оно добавило в игру режим коллажа, который позволяет игрокам создавать собственные сюжетные сцены. Пользователи могут менять размер героев, погоду, добавлять свои диалоги, стикеры и накладывать визуальные фильтры.
По заверению ZAUM Studio, игроки могут создавать действительно уникальные истории. Авторы добавили, что благодаря апдейту в игре появились и новые сюжетные сцены, а также дополнительный текст рассказчика. Только как это всё можно увидеть и услышать, разработчики не рассказали.
Трейлер свежего обновления для Disco Elysium
Видео доступно на YouTube-канале ZAUM Studio. Права на видео принадлежат ZAUM Studio.
Обновление доберётся до PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch в ближайшие дни.
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