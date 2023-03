Стримеры Shroud и Sacriel разрабатывают «лучший выживач в истории»

Стримеры Майкл «Shroud» Гржесик и Кристофер «Sacriel» Болл объединили силы со студией Splash Damage, чтобы сделать дорогой AAA-выживач. Игра получила рабочее название Project Astrid.

По заверению стримеров и представителей студии, Project Astrid — это дорогая оригинальная игра с открытым миром. Творческий директор проекта Ланс Винтер заявил, что Shroud и Sacriel разбираются в жанре survival лучше, чем кто-либо другой. По его словам, знаменитые стримеры вошли в основной состав команды разработчиков, и к их советам прислушиваются все её члены.

Анонс Project Astrid

Shroud утверждает, что эта игра — самый главный проект всей его жизни. Стример заявил, что он и команда работают над лучшим выживачем в истории игровой индустрии.

Sacriel профессионально занимается стримингом на Twitch с 2012 года, а Shroud до карьеры стримера профессионально играл в CS:GO, в том числе в составе команды Cloud9.

Британская студия Splash Damage разработала многопользовательские режимы для Batman: Arkham Origins, Return to Castle Wolfenstein, Doom 3, Gears of War 4, Gears 5 и Halo: The Master Chief Collection. Команда также создала пошаговую игру Gears Tactics.