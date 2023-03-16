В Steam бесплатно раздают Tiny Tina's Assault on Dragon Keep. Игра доступна и в России

2K Games запустила бесплатную раздачу боевика Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure. Игру можно добавить в библиотеку до 23 марта. Её можно забрать и в России.

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep — это большое сюжетное дополнение для шутера Borderlands 2, которое в итоге сделали самостоятельной игрой.

Крушите скелетов, побеждайте драконов и сражайтесь с огромными големами в Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure. Вернитесь туда, где всё началось, и пройдите легендарное задание 2013 года в отдельной кампании, под завязку забитой фантастикой, весельем и горами волшебной добычи!

Трейлер Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure

Видео доступно на YouTube-канале Borderlands. Права на видео принадлежат 2K Games.

В Steam стартовала весенняя распродажа. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество проектов со скидками. Покупать некоторые тайтлы можно и в России. Мы собрали список из самых примечательных предложений, в том числе и в других популярных регионах: Турции и Казахстане.