Видео: Гейб Ньюэлл поздравил игроков с годовщиной Steam Deck
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Valve выпустила праздничное видео, в котором поздравила Steam Deck с годовщиной. Портативный компьютер поступил в продажу 25 февраля 2022 года и продолжает лидировать в чартах продаж Steam.
Видео доступно на YouTube-канале Valve. Права на видео принадлежат Valve
В ролике также появился глава Valve Гейб Ньюэлл. Он в ироничной манере поблагодарил покупателей за поддержку и отметил, что компания находится на верном пути.
Благодаря нашему положению в индустрии, мы в Valve имеем возможность рисковать. Мы решили, что способны создать отличное, мощное и недорогое мобильное устройство для игр. И реакция покупателей за прошедший год показывает, что мы находимся на верном пути. Мы очень рады, что добились успеха в своём деле, но ещё больше нас радуют мысли о будущем.
Помимо поздравительного видео Valve также сделала скидку на Steam Deck в 10%. Минимальную версию портативного компьютера на 64 ГБ можно купить за $ 359 (~28 тыс. рублей), версию на 256 ГБ — за $ 476 (~37 тыс. рублей), максимальную версию на 512 ГБ — $ 584 (~45 тыс. рублей).
Фото: Valve
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