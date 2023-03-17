Похоже, юристы Microsoft спутали игры про Человека-паука с играми про Супермена

В Европе продолжается рассмотрение дела о слиянии Microsoft и Activision Blizzard. В Sony пытаются убедить Еврокомиссию в том, что сделка навредит всей индустрии, а не только ей самой, а юристы Сатьи Наделлы говорят об обратном.
Недавно в Сеть попал фрагмент из обращения Microsoft, в котором компания ответила на потенциальную эксклюзивность игр Activision Blizzard на Xbox. В документе юристы заявили, что Sony уже оперирует такими эксклюзивными играми, как God of War или «Супермен», продающимися невероятными тиражами. Проблема в том, что последняя игра про Кларка Кента вышла в далёком 2006 году ещё на PS2 — с тех пор крупных игр о супергерое больше не выходило.
Судя по всему, адвокаты спутали игру про Супермена с играми о Человеке-пауке. В 2018 Sony выпустила «Человека-паука», а спустя два года на прилавках оказался и «Майлз Моралес». До конца года также должно выйти полноценное продолжение, в котором оба Паучка столкнутся с Веномом и другими злодеями эксклюзивно на PS5. Как настолько заметная ошибка проскочила в столь важные документы, неясно.
Слияние Microsoft и Activision Blizzard должно было завершиться до конца лета, однако из-за судебных разбирательств оно может либо затянуться, либо вовсе не состояться.
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