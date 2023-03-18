Уиллем Дефо готов вернуться к роли Зелёного гоблина из «Человека-паука»
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Знаменитый актёр Уиллем Дефо готво снова воплотить образ доктора Нормана Озборна и его альтер-эго — Зелёного гоблина — в новых фильмах о Человеке-пауке. Однако это произойдёт только в том случае, если артисту понравится сценарий. Четырёхкратный номинант на премию «Оскар» признался в этом желании в интервью изданию Inverse.
Дефо подчеркнул, что персонаж импонирует ему тем, что, по сути, это два героя. Ему всегда нравилось показывать, как Норман Озборн борется со своей второй личностью.
Всё-таки это отличная роль. Мне очень нравилось, что и в одном, и в другом фильме для меня это была двойная роль. Оба раза, когда я его играл — и двадцать лет назад, и совсем недавно — были для меня очень разным опытом. Но оба раза я получал от этой работы удовольствие.
Последний раз Дефо сыграл Зелёного гоблина в ленте 2021 года «Человек-паук: Нет пути домой». Пока неизвестно, планирует ли Marvel появление антагониста в исполнении Уиллема в будущих картинах о Человеке-пауке.
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