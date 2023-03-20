Авторы Atomic Heart хотят выпустить в России одежду и товары для дома по вселенной игры

Студия Mundfish, работавшая над игрой Atomic Heart, подписала контракт с агентством Megalicense и планирует запустить в России и странах СНГ франшизу товаров по вселенной игры. Об этом сегодня утром сообщил «Коммерсантъ».

Генеральный директор Megalicense Захар Назаренко также назвал категории товаров, которые планируется выпускать, используя бренд Atomic Heart.

Это зависит от лицензионных соглашений. Перспективными мы видим одежду, продукты питания, канцелярию, товары для дома.

Он также добавил, что в планах у компании выпуск брендированной электроники и сувенирной продукции (например, футболок с Atomic Heart).

Похожий проект планирует запустить и Lesta Games, которая поддерживает в России «Мир танков» и «Мир кораблей». В студии подчёркивают, что продукция по игре выпускается не с целью заработка, а, скорее, ради продвижения бренда.