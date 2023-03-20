Хидео Кодзима раскрыл новые детали создания Metal Gear Solid 5

Хидео Кодзима поделился новыми деталями разработки Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes, которой сегодня исполнилось девять лет. По словам культового геймдизайнера, изначально проект должен был быть прологом Metal Gear Solid 5, однако авторы решили выпустить его отдельно.

Кодзима заявил, что подобный шаг нужен был по нескольким причинам. Так, выход Ground Zeroes позволил познакомить игроков с механиками стелс-экшена за год до релиза большой игры. Геймдизайнер планировал протестировать открытый мир и движок в реальных условиях, а также собрать отзывы от пользователей, чтобы использовать их для Phantom Pain.

Кроме того, в планах у Кодзимы также была периодическая модель выхода. В таком случае Ground Zeroes стала бы неким пилотом, а остальные серии пятой части выходили бы раз в какое-то время. Однако и от этого подхода было решено отказаться в пользу выпуска полноценной Metal Gear Solid 5.

Пятая часть серии вышла 1 сентября 2015 года и получила высочайшие оценки от критиков и игроков. Однако некоторые фанаты франшизы до сих пор считают, что Кодзиме следовало отталкиваться в первую очередь от Ground Zeroes с её разнообразием и шпионской атмосферой.